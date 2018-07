O futuro da educação e o perfil do jovem do século XXI

Nós estamos em plena revolução tecnológica, digital e científica. Novos conceitos, práticas

e metodologias permeiam a vida moderna e influenciam a economia, o trabalho, o jeito de

pensar e de viver.

Robótica, inteligência artificial, internet das coisas (IoT), nuvem, big data, 3D printing,

economia colaborativa, digital e criativa… todos esses termos se referem a essa revolução

que estamos vivendo. Novas profissões surgem e muitas outras deixarão de existir nos

próximos anos.

Como o jovem do século XXI se posiciona nesse novo cenário, diante de

oportunidades e ao mesmo tempo tantos desafios? Essa é uma pergunta que povoa a mente de pais

nutridos de expectativas em relação ao futuro de seus filhos.

Entre os 14 e 17 anos, o jovem vai precisar tomar uma decisão que permeará toda sua

vida: o dilema da escolha profissional. Quanto mais informação acerca do mundo e de si,

mais assertiva será a sua tomada de decisão.

Preparar os filhos para esse momento não é uma tarefa fácil nos dias de hoje. Oferecer

uma sólida base educacional é um forte requisito para garantir o sucesso.

Com boas oportunidades os jovens poderão trilhar esse caminho com mais tranquilidade.

Mais do que proficiência na língua inglesa – requisito essencial – é preciso ter

conhecimentos universais e contemporâneos.

O perfil do futuro é um cidadão global, empático, engajado e consciente, que compreenda

os contextos mundiais e que seja “antenado” às novas tecnologias. “O mindset do novo

século é inegavelmente tecnocêntrico, mas quase paradoxalmente, altamente empático. A

empatia é a base de toda a transformação que estamos vendo nesse novo mundo do

trabalho,” explica a especialista em Metodologias Ativas de Aprendizagem e em Design

Thinking for Education, Denise Da Vinha.

Muitas mudanças também já começaram a ser vivenciadas no ensino. As instituições

tiveram que se adaptar às novas gerações que demandam um novo jeito de ensinar e

aprender. A educação do futuro é híbrida: presencial e online. “Em vez de tratar os

videogames como inimigos, por que não aprender com eles? A lógica dos games, a ideia

das fases, tentativa e erro, feedbacks imediatos conversam com um modelo de

pensamento já habitual para a maioria dos alunos,” afirma o especialista em Design

Educacional, Felipe Esrenko.

Segundo Felipe, mesclar ambientes virtuais e reais é muito favorável, quando não se

abandonam os ambientes analógicos completamente. “A ideia é estender a prática do

ensino por novos caminhos, abrindo novos horizontes de conhecimento”, salienta.

Um ensino mais integrador, portanto, mais significativo para aluno. As escolas se tornam

centros de pesquisas, mais do que meras reprodutoras de conteúdo.

A educação personalizada é outro objetivo das instituições de ponta. Para isso, levam-se

em consideração as características, talentos e as buscas individuais do próprio aluno.