Como cultivar o hábito da leitura nos filhos

Para quem gosta de ler, nada mais prazeroso e instigante do que a companhia de um bom livro. Os pais devem incentivar os filhos para que a leitura seja um hábito desde cedo – quanto antes, melhor!

Entretanto, para que a leitura seja incorporada à rotina da criança, é importante que ela veja seus pais também interessados nos livros.

“O que leva seu filho a ler é o exemplo”. (Ana Maria Machado)

Ler é adentrar num mundo novo, instigante, é dar asas à imaginação, é romper as fronteiras do tempo e do espaço. Desperta o senso crítico, amplia o repertório cultural, desenvolve a interpretação de texto, estimula a criatividade e auxilia na alfabetização.

Não é preciso saber ler para desfrutar dos benefícios de um livro. Os bebês podem sentir a textura, observar as cores, imagens e a tonalidade de voz do leitor. Mesmo sem compreender as palavras, ouvir uma boa história pode ser muito agradável para eles.

Para ajudar as crianças a lerem mais

– Dedique um momento para ler com seu filho. As crianças que ainda não sabem ler podem ser incentivadas a criarem suas próprias versões das histórias. Faça perguntas sobre o livro.

– Torne o ambiente agradável para que a leitura possa acontecer. O espaço da leitura deve ser convidativo, silencioso e os livros acessíveis à criança.

– Crie uma rotina diária de leitura. Antes de dormir é um ótimo momento, pois acalma a criança e a prepara para o sono.