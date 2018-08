A importância de o jovem estudar atualidades para o vestibular

É de suma importância que o estudante esteja informado dos principais fatos que estão acontecendo no Brasil e no Mundo. Inevitavelmente, algumas dessas notícias se tornam questões em grandes vestibulares. Estar bem informado contribui na elaboração de dissertação completa e atrativa.

Quando ler notícias se torna um hábito para o jovem, sua bagagem cultural aumenta e seus conhecimentos se tornam mais profundos. Isso acontece porque nosso cérebro trabalha por meio de associações, ou seja, vamos cruzando um conhecimento ao outro. Quanto mais conhecimentos, mais facilidade para aprendermos algo novo.

No entanto, não se trata simplesmente de memorização. Ter informações é diferente de adquirir conhecimentos. Boas informações podem ajudar a aproveitar melhor as aulas de História e Geopolítica, Literatura, Ciências e até as matérias exatas. A interpretação de texto é uma habilidade essencial em todas as disciplinas.

Como o estudante pode se manter atualizado

O volume de informação nos dias de hoje é demasiado. Há milhares de blogs e fontes de notícias. Acompanhar tudo isso é impossível. No entanto, é preciso saber filtrar quais conteúdos são relevantes para os vestibulares. O ideal é buscar em fontes confiáveis. Nem sempre uma informação que está nas redes sociais é verdadeira.

Uma sugestão é fazer anotações dos melhores conteúdos, sintetizando em um parágrafo o que entendeu sobre aquela notícia. Após 15 dias é importante reler tudo o que foi anotado. Dessa forma, o cérebro retém a informação por mais tempo.

Aplicativos de notícias e agregadores

Feedly, Flipboard, Digg, Google Notícias são apenas alguns exemplos de agregadores. Nesses aplicativos é possível acompanhar as notícias por meio dos editorais de assuntos que mais são relevantes, como Economia, Tecnologia, Ciências, entre outros.

Sites sobre vestibulares

Há na internet diversos sites específicos para estudantes do Ensino Médio. O Guia do Estudante traz uma página sobre atualidades, com as informações mais pedidas em vestibulares.

Rádio

Programas de rádio de notícias aumentam o senso crítico e ajudam a contextualizar assuntos importantes. Nesses programas participam comentaristas e convidados especializados das mais diversas áreas do conhecimento.

O que os pais podem fazer nesse processo é orientar o jovem, conscientizando-o de que os meios de comunicação podem auxiliar em todos os sentidos, quando utilizados de forma positiva.