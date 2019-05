Colégio Bis

Como incentivar seu filho a brincar sozinho

Photo by li tzuni on Unsplash “A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser-humano. ” Jean Piaget Os benefícios do brincar sozinho são inúmeros. A criança que brinca sozinha tem autoestima elevada, mais competência para lidar com frustrações, aprende a tomar decisões e a solucionar problemas no futuro. O autor do Livro