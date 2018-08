Volta às aulas: readaptação na Educação Infantil

Na volta às aulas, a readaptação na Educação Infantil é tão importante quanto à adaptação da criança no inicio do ano. É carregada de sentimentos e pode parecer, para muitas, um novo desafio. No Colégio Alicerce, o período é tratado com bastante cautela e aconchego.

Depois de momentos tão agradáveis em casa, pertinho dos familiares, voltar para a escola pode trazer à tona o sentimento de separação. Segundo a coordenadora Cristiane Fernandes, isso é compreensível.

“O momento de comer, acordar e dormir muda durante as férias. No retorno, a diferença nos horários costuma causar cansaço e gerar estresse. Entendemos como um período em que, aos poucos, os alunos vão se acostumar novamente com a programação”, explica.

A insegurança, o medo e até a irritação, muitas vezes, se traduzem em choro. “O que fazer com o choro?” Esta é a angustia e o questionamento de muitas famílias.

“Quando o choro aparecer, o melhor é reforçar que a escola é importante, que você sabe que o seu filho está triste, mas acredita que ele vai conseguir superar. É difícil para a criança e para você, mas é necessário persistir. Sem se esquecer de que ela precisará muito do seu colo e da sua paciência”, acrescenta.

Outro lembrete da coordenadora é que a escola está preparada para lidar com situações adversas e acompanha muito de perto as necessidades dos pequenos. “Os pais devem acreditar na equipe pedagógica. Estamos preparados para esse retorno, inclusive, se o choro ocorrer”, finaliza.