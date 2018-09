Veja 5 maus hábitos que prejudicam o desempenho escolar e livre-se deles

Diversos fatores podem afetar o desempenho escolar de crianças e adolescentes. Confira alguns dos comportamentos que trazem grandes perdas para a aprendizagem e, consequentemente, prejudicam o resultado do seu filho.

A falta de rotina, de organização com os deveres e de hábitos diários de estudo são as principais razões do baixo rendimento de alguns estudantes. Segundo a diretora Valéria Veiga, do Colégio Alicerce, estudar somente para a prova não é garantia de assimilação e é um ponto que deve ser observado e mudado.

“Muitas das dificuldades, independente da faixa etária, podem ser sanadas se eles estudarem diariamente e realizarem as tarefas solicitadas pelo professor para a fixação de conteúdo. Outras, é claro, precisam ser acompanhadas ainda mais de perto”, explica.

Além das atividades comuns de avaliação, como provas, trabalhos e simulados, que fazem parte da rotina escolar, a responsabilidade, a participação nas aulas, o comprometimento, a assiduidade e o envolvimento são parâmetros para avaliar se a turma está indo bem.

“Em nossa escola, por exemplo, consideramos o desempenho global do aluno. Verificamos seu progresso, suas dificuldades e eventuais oscilações no processo de aprendizagem que, muitas vezes, necessitam de orientação. Nossa equipe tem ainda um olhar bastante atento para conflitos emocionais e outras situações que angustiam os alunos”, acrescenta a diretora.

A desmotivação, o cansaço e a falta de interesse pelas atividades também podem ser indícios de algo errado. “Vale a pena investigar e buscar a ajuda necessária para ele superar essa fase. A família tem papel fundamental no processo de evolução, de desenvolvimento e de amadurecimento do filho. Ele tem responsabilidades, mas precisa de apoio para superar desafios e criar uma rotina adequada de estudos”, ressalta.

Livre-se dos maus hábitos

1- Falta de organização com o material escolar e responsabilidade com as anotações de estudos e tarefas solicitadas;

2- Excesso de uso de jogos eletrônicos e aparelhos de celular até muito tarde interfere diretamente no desempenho do aluno, pois ele fica cansado e com dificuldade em se concentrar no dia seguinte;

3- Falta de leitura. Sem o hábito de ler, seu vocabulário e seu poder de imaginação e criatividade são comprometidos. Isso prejudica sua desenvoltura na escrita e sua comunicação;

4- Copiar tarefas escolares dos amigos;

5- Não participar das aulas e não esclarecer dúvidas.