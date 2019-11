Trabalho científico amplia o olhar dos alunos para novos aprendizados

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no 9º ano já é tradição no Colégio Alicerce. Os alunos definiram os temas e começaram com as pesquisas em março. Recentemente, apresentaram o resultado de seus estudos a uma banca de professores. O trabalho científico ampliou o olhar para novos aprendizados e descobertas.

Segundo a coordenadora Edi, o projeto estimulou o estudante a buscar o conhecimento com autonomia. Isto significa que ele atou por conta própria e encontrou diversas soluções sozinho. A ideia foi trabalhar com temas da atualidade, uma experiência que antecipa o que eles vão vivenciar no Ensino Médio, nos vestibulares e, principalmente, na universidade.

“O olhar das turmas tem sido despertado para a pesquisa cientifica. A cada ano, vemos o desenvolvimento de novas habilidades. Elas estão se tornando mais críticas e capazes de trabalhar em equipe. Esta habilidade é fundamental para lidar com os desafios contemporâneos”, conta.

Entre os temas de 2019, estão: “Avanço tecnológico e sedentarismo como problema da modernidade”, “A importância dos contos de fadas nos primeiros anos de vida escolar”, “O aumento de casos de ansiedade no Brasil”, “Os limites entre o humor e o bullying”, “A violência contra o professor nas escolas brasileiras” e “O desemprego como reflexo da crise econômica no Brasil”.

Durante o projeto, aprenderam a selecionar, registrar e compartilhar as principais informações. Ao pesquisarem a fundo esses temas, os estudantes constataram que muito é valioso ter uma visão aprofundada sobre um assunto atual e importante para a sociedade.

“Tivemos apresentações ricas, nas quais vimos muito conhecimento, domínio nas temáticas e desenvoltura. O projeto possibilita amadurecimento, consciência e muito crescimento”, ressalta a coordenadora.