Temas transversais ampliam conhecimento das crianças

Neste ano, os alunos do Ensino Fundamental I do Colégio Alicerce terão mais acesso a temas da atualidade. O projeto “Ficando por dentro” trará assuntos do cotidiano e da mídia para a discussão e a compreensão em sala de aula.

Absorver, processar e interpretar a avalanche de informações que surgem todos os dias por meio das diversas mídias de comunicação é um desafio até para os adultos. Por isso, a ideia é abordar atualidades em uma linguagem dinâmica.

Segundo a equipe pedagógica, os alunos têm muito acesso à informação, mas é importante ajudá-los na compreensão e no aprendizado. Assim, as atividades temáticas vão enriquecer e apresentar uma visão ampla de mundo.

O primeiro tema foi Febre Amarela, e as turmas do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental participaram com entusiasmo. As crianças colocaram no papel o aprendizado e ainda ilustraram o conteúdo fazendo um desenho.