Tecnologia traz novo ritmo para a sala de aula

No Colégio Alicerce, a tecnologia é incorporada ao processo de ensino e aprendizagem. É mais uma ferramenta para ampliar o conhecimento do estudante, possibilitando formas diferentes de explorar a informação, principalmente a partir do Ensino Fundamental.

Plataformas com banco de pesquisa e chat online, por exemplo, ajudam os alunos no esclarecimento de dúvidas com os professores e na ampliação do acesso aos conteúdos. Os estudantes encontram ainda caderno de exercícios, sugestões de desafios extras.

Os professores, por sua vez, modificaram suas práticas pedagógicas nos últimos anos. Hoje, reconhecem os benefícios da tecnologia em sala de aula e, além de usarem os recursos, promovem a discussão de temas sobre mídia, tecnologia e redes sociais. Também trazem a fotografia e a multimídia com frequência nas propostas de trabalhos.

Assim, a escola desenvolve a curiosidade deles, estimula a vontade de aprender e garante a motivação e o engajamento de todos. A educação está em constante transformação e a tecnologia está cada vez mais presente nos processos pedagógicos do Colégio Alicerce.