Sustentabilidade e conscientização na escola

Os recursos naturais disponíveis no futuro dependerão dos cuidados e das ações de hoje. A consciência passa pela educação e, por isso, a sustentabilidade entra em pauta no Colégio Alicerce desde muito cedo. A turma do maternal está ampliando o conhecimento sobre a água, por exemplo.

Além de reduzir seu consumo, o objetivo é fortalecer o aprendizado sobre cidadania, sustentabilidade, meio ambiente e saúde. Por meio de histórias e do faz de conta, a professora Daniele falou sobre bons hábitos de higiene e quais cuidados diários as crianças devem ter para manter o bem-estar.

Os alunos construíram rios sujos e o despoluíram depois. Iniciaram também um trabalho de separação de materiais recicláveis para a preservação do meio ambiente. Montaram um painel e compreenderam a importância desse recurso natural fundamental.

“Ao vivenciar experiências com a água, conversar, desenhar, refletir, eles estão ampliando o repertório e levando esse aprendizado para casa. O conhecimento é compartilhado e influencia todos ao seu redor. Aprender de forma lúdica envolve, motiva e inspira”, ressalta a professora.