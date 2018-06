Saiba qual é o melhor horário para o seu filho estudar

É comum as pessoas falarem que “funcionam melhor à noite” ou “estão mais dispostas pela manhã”. Com as crianças e os adolescentes, isso não é diferente.

Os neurologistas afirmam que no começo da manhã há um pico de cortisol e noradrenalina no cérebro, que aumentam o nível de atenção. Isso significa que é melhor colocar seu filho para estudar logo cedo? Não é regra.

O horário para colocar na escola pode perfeitamente ser adaptável. A verdade é que não existe um turno mais recomendado do que outro. Seu filho, especialmente, pode se dar muito bem estudando à tarde.

Melhor horário

Considere que o melhor horário é aquele que consegue ajustar o ritmo da criança com a rotina da família.

Há casos em que não há escolha: um dos horários será necessário para organização dos pais e do próprio aluno. Neste caso, calma! O relógio biológico dele vai se ajustar.

Rotina

Para que o relógio biológico fique sincronizado e o aluno “de bem com a vida”, é preciso manter as atividades diárias nos mesmos horários, inclusive o momento de descansar.

A rotina irregular é que coloca o corpo em stress, tão ruim nessa fase de aprendizados e de formação.

Avalie o perfil do seu filho, veja qual horário fica bom para toda a família e zele pela rotina. Com isso, sua escolha dará certo!