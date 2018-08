Saiba como usar o lúdico no processo de alfabetização

A turma do Pré está participando da atividade “Maleta Surpresa”. Trata-se de uma caixa de descobertas que tem ajudado na exploração e construção das palavras. O lúdico é uma ferramenta valiosa em todo o processo de alfabetização e letramento no Colégio Alicerce.

No 1º semestre, em cada dia da semana, um aluno levou para casa a maleta e devolveu com uma imagem nova na sequência do alfabeto. Ao final, foi montado um mapa na sala com todas as letras e figuras recolhidas. Este material fica na parede para consulta.

Neste 2º semestre, a maleta continua fomentando descobertas. As crianças já reconhecem as letras, e a caixa traz letras e bilhetinhos que passam de mão em mão, como a brincadeira ‘’Batata Quente’’. O aluno da vez abre a caixa, escolhe uma letra e menciona a palavra que se inicia com aquela letra, ou escolhe um bilhetinho e espera a surpresa.

“Os recadinhos variam entre mencionar uma palavra com a letra indicada e dançar uma música ou até mesmo escolher um amigo para cantar junto. Assim, fica leve o momento de aprendizagem. A brincadeira é rica em conteúdos”, explica a professora Luciana.

Segundo ela, o ambiente lúdico é ideal, e o brincar com supervisão e intervenção no cotidiano das crianças colabora de maneira verdadeira para a internalização do processo de aprendizagem.

“É preciso desenvolver aulas desafiadoras. Além do lúdico, proporcionamos espaço para o aluno fazer. Estimulamos a sua imaginação. O resultado é o desenvolvimento criativo, crítico e autônomo a caminho de um aprendizado significativo e feliz”, ressalta.