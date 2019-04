Reta numérica ajuda na compreensão da matemática

Para que a criança aprenda, é importante desmistificar que alguns conteúdos são muito complicados. Matemática, por exemplo, é apresentada de forma lúdica no Colégio Alicerce. Jogos e brincadeiras facilitam a compreensão para que os alunos ampliem seu repertório sobre números.

Na última semana, a turma do 5º ano participou de uma atividade com reta numérica, que parece uma régua, mas desenhada no chão. Eles aprenderam os números, indicando o maior e o menor.

Descobriram que um número mais à direita é maior que um mais à esquerda, por exemplo. Além disso, trabalharam as direções direita e esquerda, ampliando sua noção espacial.

Segundo a equipe pedagógica, o aprendizado lúdico sempre favorece a união entre os alunos, auxilia na compreensão de regras, estimula o desenvolvimento psicomotor, a memória, o raciocínio e a concentração.