Projeto MultiArte desenvolve habilidades

Na última sexta-feira (27), aconteceu o tão esperado MultiArte, projeto multidisciplinar que une Artes e Educação Física. O objetivo foi envolver alunos do Ensino Médio na dramatização, na dança, na música e ampliar as possibilidades individuais dos movimentos corporais e desenvolver outras habilidades.

Os trabalhos comeram no início do ano letivo. Os estudantes se organizaram em grupos, pensaram em ideias possíveis, no repertório, ritmos e estilos que poderiam priorizar e seguiram com empenho e, claro, muito ensaio.

Segundo os professores que organizaram o evento, Mara (Artes) e Carlos (Educação Física), as turmas foram avaliadas pela criatividade, organização (uso do espaço físico, movimentação, divisão de funções), concentração e atenção, caracterização visual (roupas, cabelos, maquiagem, acessórios) e a realização em si.

Neste ano, mais de 100 alunos participaram da MultiArte. Eles apresentaram dança contemporânea com música instrumental, dança Pop, KPop, Charleston, Oriental e Funk. Alguns trabalharam nos bastidores na decoração, filmagem e fotografia, onde puderam aplicar conhecimentos de áudio visual abordados em sala de aula.

“Durante o processo de produção, além do respeito e trabalho em equipe, notamos um grande desenvolvimento do senso de autonomia, independência, responsabilidade e autoestima. Também foi uma oportunidade para cada aluno superar limites e ampliar o autoconhecimento”, ressalta a professora Mara.

Para quem assiste, foi uma inspiração e oportunidade de conhecer novos estilos e formas diferentes de apresentação. “Como professores, nos sentimos muito felizes com o resultado e com todo o desenvolvimento desse trabalho enriquecedor e criativo”, finaliza.

Confira alguns vídeos em nossa página no facebook/colegioalicercesp.