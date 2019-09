Projeto Cores na Educação Infantil envolve alunos e famílias

O IX Circuito Cultural do Colégio Alicerce fez um convite envolvente às famílias: que tal vivenciar a “A Magia das Cores”? Com muita disposição, curiosidade e alegria, elas aceitaram e vieram conferir o resultado do trabalho realizado com as crianças desde junho. Aproveitaram essa oportunidade rica para conhecer também a nova estrutura da Educação Infantil.

As cores estão tão presentes na infância e não aparecem só nas tintas, canetinhas e lápis. Encantam em diferentes momentos, como por meio da leitura. A coordenadora Cristiane deu início ao evento contando a história “Bom dia, todas das cores”, de Ruth Rocha, autora brasileira de livros infantis.

A jornada é a seguinte: um camaleão muito simpático vivia mudando de opinião, isto é, de cor. Mudava de cor como quem troca de roupa. E fazia isso para agradar os outros, mas não conseguia. Cheio de rimas cativantes, esse conto, além de ser colorido, traz a lição de que não devemos fazer algo apenas para fazer a vontade de outras pessoas. Uma ótima reflexão, concorda?

A programação contou ainda com apresentação musical que os alunos ensaiaram durante as aulas de música e diversas oficinas preparadas pelos professores para que o público ficasse à vontade para interagir. Na Sala do Minimaternal o público teve o desafio de organizar peças de construir por cores em cestos e receberam um troféu pela participação. No Maternal um jogo da memória com tampas das embalagens de lenço umedecido e folhas de papel garantiram uma competição saudável e divertida.

A turma do Jardim abordou “As cores e você” e era possível criar uma garrafa com areia colorida. No espaço, fotos da exposição “filtros de papel” abrilhantaram o local. E como a alimentação saudável faz parte do dia a dia das crianças, o Pré trouxe os deliciosos aromas das frutas em “Cores que pintam os alimentos”. Pepino, cenoura, tomatinho, beterraba, kiwi, entre outros, foram apresentados e degustados na nossa cozinha experiemtnal.

Os professores de Educação Física e Inglês promoveram o jogo Jogo Twister e momentos de muita interação no campinho para todos. A turma do integral, por sua vez, fez uma mostra com papelão, tinta, gliter e macarrão colorido na entrada. Em cada uma dessas atividades, os alunos desenvolveram o trabalho em equipe, a coordenação motora e sentiram a alegria de vivenciar, juntos, a descoberta das cores.

“O Circuito Cultural é um projeto pedagógico voltado em estreitar os laços entre a família e a escola. A participação de todos enriqueceu e garantiu o sucesso do nosso evento, além da alegria das crianças em ter seus familiares na escola. As famílias foram recepcionadas com muito amor e carinho. Foi muito gratificante!”, ressalta a coordenadora Cristiane.