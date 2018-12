Projeto Caixa dos Sentidos: atividade sensorial

Você sabia que o cérebro é capaz de recuperar imagens e sensações a partir de um estímulo dos sentidos? Por isso, é tão importante promover atividades sensoriais na infância. Os alunos do 1º ano participaram de uma aula diferente para explorar o tato, olfato, a audição e o paladar.

Durante o Projeto Caixa dos Sentidos, as crianças foram vendadas para vivenciar essa experiência. Tentaram descobrir objetos com as mãos, como bucha de banho, avental, brinquedos diversos, entre outros. Sentiram o aroma do limão, do perfume, do álcool gel, do chá etc.

Desenvolveram a audição ao som de chocalho, do teclado, do pandeiro e da bexiga. As crianças provaram salgadinho, amendoim, bolo de chocolate, frutas e outros para aguçar o paladar.

Pode parecer comum para os adultos, mas os alunos estão aprendendo a sentir, a ver, a ouvir o que está em sua volta. Segundo a equipe pedagógica, o estímulo ajuda no desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e emocional da turma.

Essa é uma atividade divertida e cheia de significados que pode ser replicada em casa. Divirtam-se e aprendam juntos!