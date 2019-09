Professores precisam aprender novos métodos para ensinar

Vivemos um momento de grandes e constantes transformações no mundo. Cada vez mais, os professores precisam se atualizar e aprender novos métodos para ensinar. Por isso, a equipe pedagógica do Colégio Alicerce participou de mais uma edição do Congresso Anglo Educadores, um encontro do Sistema Anglo de Ensino para todas as escolas parceiras.

O evento promoveu palestras com professores/autores do material didático e momentos de troca de experiências e boas práticas entre todos participantes.

Os profissionais do Colégio participaram das oficinas “BNCC e as ciências da natureza no Ensino Fundamental e Atividades práticas de Física e Química”, “O corpo fala: A linguagem do corpo na adolescência”, “Desenvolvimento de competências e habilidades em língua portuguesa”, “Inclusão? E agora? Eu não estudei para isso”, “O futuro e a educação socioemocional”.

Segundo a coordenadora Edi, do Fundamental 2, as discussões ampliaram o conhecimento dos professores a respeito desses assuntos, despertaram novas ideias e um novo olhar sobre como conduzir as novas demandas em sala de aula.

“Para motivar as novas gerações, precisamos nos conectar com sua realidade. Para isso, é preciso sair da zona de conforto e buscar atualização. A formação continuada é valorizada no Colégio Alicerce e garante a excelência na educação, a aproximação com os alunos e aprendizados constantes”, ressalta a coordenadora.