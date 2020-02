Poesias no 9º ano estimulam a interpretação e a reflexão

A leitura amplia o repertório, o conhecimento de mundo, ajuda a criança e o jovem a expressar sentimentos e emoções, promove a interação com os amigos e com a família. Os livros são grandes aliados na construção da imaginação e são valorizados no Colégio Alicerce.

Nesse contexto, o 9º ano está vivenciando uma experiência diferente e conhecendo a poesia Lírica por meio da arte e da literatura. Depois de um trabalho minucioso de orientação e leitura, os alunos partiram para a escrita e criaram lindos poemas de diferentes temas.

De forma descontraída, a poesia em sala de aula estimula a interpretação, criação e reflexão. Desperta as emoções. Os textos poéticos exigem muitos cuidados quanto à leitura no que diz respeito aos significados das palavras e à pontuação, o que faz com que o aluno exercite a concentração e a imaginação.

Segundo a professora Flávia, a poesia está presente em toda forma de arte, expõe qualquer pensamento e sentimento e enriquece o vocabulário. “A poesia amplia visivelmente as possibilidades de o aluno se comunicar e se expressar melhor. Ele passa a ser receptivo a conhecer outros gêneros literários. Trabalhamos a oralidade, a sensibilidade e a escrita”, ressalta.

As aulas envolveram os estudantes e despertaram neles todo o potencial criativo que possuem. A poesia tem o dom de enriquecer cada um com as palavras.