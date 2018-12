Planejamento escolar garante ensino de qualidade e segurança para as famílias

Diversos fatores são avaliados pelas famílias durante a escolha de uma escola: distância, método de ensino, professores capacitados e muito mais. Pouco se fala sobre o planejamento escolar e a forma como a equipe pedagógica conduz cada projeto, atividade e encontros. É essa visão “do todo” antecipada que possibilita um ano com muito aprendizado. Isso faz toda a diferença. Comece a observar isso.

Segundo Valéria Veiga, diretora do Colégio Alicerce, o planejamento escolar serve para alinhar o trabalho a ser desenvolvido pela escola com os profissionais envolvidos. “Combinamos ações e estratégias para o ano letivo. Assim, idealizamos a organização dos espaços, tipo de proposta, passo a passo do processo e sua finalização com a avaliação”, explica.

Um bom planejamento considera o público a que se destina e, desta forma, o desenvolvimento global do aluno, que envolve o aspecto cognitivo, emocional, as relações, assiduidade, entro outros.

Somente com organização, o professor conseguirá dar conta dos conteúdos pedagógicos relevantes para cada série e ainda inovar com projetos multidisciplinares, eventos e discussões sobre atualidades, tão valorizados no Colégio Alicerce.

“Todo encontro da equipe é, intencionalmente, um momento oportuno para a troca de experiências e um grande aprendizado. Em nossa escola, a aprendizagem é constante dentro e fora da sala de aula. É o que nos permite garantir a excelência no ensino”, ressalta.

E o que isso tem a ver com os alunos e as famílias? Tudo. Uma escola sem propostas e, principalmente, sem propósitos não consegue suprir as necessidades de seus alunos. Os professores precisam ter o suporte adequado para promover situações de aprendizagem que mobilizem as turmas a aprender, a ampliar a autonomia e a conquistar novos conhecimentos.

A escola ganha com isso. Os professores se sentem seguros para seguir. Sem dúvida, faz toda a diferença na formação dos estudantes. Logo, a família vê os frutos positivos do planejamento, pois participa de muitos desses momentos durante o ano.

“Fim de ano marca o encerramento de um ciclo, mas nos coloca com os olhos no próximo período, com muitos planos, sempre visando melhorar a nossa prática diária e favorecer a aprendizagem”, finaliza a diretora.