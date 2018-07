Petar: Vivência faz toda a diferença no aprendizado

Viajar com a escola é muito mais do que conhecer um lugar. É também uma oportunidade única de o aluno fortalecer amizades, desenvolver a autonomia e a responsabilidade e, sem dúvida, um momento de ampliar conhecimentos.

Nos dias 29 e 30 de junho e 1 de julho, alunos do Ensino Médio, do Colégio Alicerce, partiram para uma viagem cuja programação foi intensa, e os aprendizados incontáveis. Eles foram ao Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR.

O trabalho de campo teve início no Quilombo de Ivaporunduva e, após o almoço, partiram para Iporanga. No segundo dia, conheceram a Caverna do Santana, Água Suja, Cachoeira do Couto e Piscina Natural. No terceiro e último dia, visitaram a Caverna Ouro Grosso, Caverna Alambary de Baixo, Casa da Farinha, Trilha da Figueira.

O Vale do Ribeira é o local com a maior concentração de Mata Atlântica e de cavernas do país. A maioria dos estudantes nunca tinha entrado num ambiente assim antes e, para muitos, dormir fora de casa foi uma novidade.

Segundo a equipe pedagógica, a turma descobriu as belezas e muitas curiosidades. A paisagem, a biodiversidade dentro das cavernas, a fauna e a flora tornaram a viagem inesquecível.

A vivência faz toda a diferença no aprendizado e na formação e o mais interessante é que os próprios alunos reconheceram isso.