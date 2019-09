Paródia musical engaja alunos do 6º ano

Os alunos do 6º ano, do Colégio Alicerce, conheceram e aprenderam um pouco mais sobre Paródia Musical nas aulas de Técnicas de Redação. Trata-se de uma releitura cômica de alguma composição literária já existente. O objetivo foi trabalhar o tema “Profissões” e favorecer a aprendizagem lúdica e significativa.

Segundo a professora Flávia, inicialmente, a turma teve o primeiro contato com o conceito da Paródia em sala de aula. Aprendeu que essa “recriação” pode ser feita de um poema, um filme, uma peça teatral etc, além da musical. Os alunos leram e observaram algumas obras originais, foram conduzidos a analisá-las e identificaram o que era relevante no original e nas paródias.

A atividade foi realizada em grupos escolhidos por eles e exigiu o senso crítico, estimulou a autonomia, contribuiu para a socialização e o respeito entre todos. Colaborou ainda para a desinibição e o resgate de autoestima, tão importante nessa fase. A produção artística e a escolha da canção original também ficaram por conta deles! “O resultado foi sensacional e fomos envolvidos em aulas divertidas. Os estudantes estavam eufóricos para a apresentação e ficaram felizes com o sucesso final. Eu estou muito orgulhosa também”, ressalta a professora.

Segundo ela, a música é uma das formas de linguagem e comunicação. Desde muito cedo, é fundamental inserir a criança num contexto musical. “A Paródia Musical estimula o hábito da leitura e de produção textual. Favorece a criatividade e valoriza a capacidade de produzir e apresentar um trabalho de sua autoria”, finaliza.

