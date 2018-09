O mundo secreto dos jardins no Colégio Alicerce

VIII Circuito Cultural 2018

Evento para alunos e família

O VIII Circuito Cultural da Educação Infantil do Colégio Alicerce já está com data marcada. Alunos, familiares e toda a comunidade escolar estão convidados a conhecer mais sobre “O mundo secreto dos jardins”. O evento acontece no dia 29 de setembro, sábado.

Para as crianças dessa faixa etária, o estudo dos animais contribui para estabelecerem relações mais concretas entre o ser humano e a natureza. As atividades mostram a importância do cuidado e da proteção do meio ambiente e estimulam a curiosidade, a imaginação e trabalham a oralidade.

Por essas e outras razões, o tema desta edição promete surpreender e trazer muitas curiosidades a partir da perspectiva das crianças sobre os bichinhos que conheceram neste ano.

Haverá oficinas para a construção de abelhas, joaninhas, borboletas e, na culinária, a produção de um delicioso bolo “formigueiro”. Outro destaque é que o evento vai contar com a presença do fotógrafo profissional Guilherme Correia, que vai contar sobre um projeto feito com insetos.

Anote na agenda! Convite a família e os amigos.