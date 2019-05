Musicalização na educação infantil

Em uma atividade interdisciplinar, a turma do Jardim participou da brincadeira “Bingo Sonoro’’. Com a participação da professora Rose, de Musicalização, as crianças exploraram o conhecimento de imagens e sons musicais.

Ela realizava o som do instrumento dentro de um “biombo’’ para que os pequenos não pudessem enxergar, apenas ouvir e adivinhar a qual instrumento pertencia o som. Em seguida, deveriam marcar em sua cartela de bingo.

Segundo a professora Monque, o objetivo foi desenvolver a sensibilidade musical e auditiva dos alunos. “Eles se divertiram bastante e acertaram quase todos os sons produzidos. Foi um momento de muito aprendizado”, relata.

A música faz parte da proposta pedagógica do Colégio Alicerce. Na Educação Infantil, é mais uma ferramenta importante para que a criança descubra o mundo a sua volta de forma prazerosa, seus próprios sentimentos e emoções. Também auxilia na ampliação de vocabulário e na comunicação.