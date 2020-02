Jogos estimulam protagonismo dos alunos

A volta às aulas é um bom momento para relembrar assuntos importantes estudados no último semestre de 2019. A turma do 7º ano do Colégio Alicerce colocou seu conhecimento gramatical em prática por meio de uma atividade lúdica e interessante.

Divididos em grupos, os alunos tiveram que elaborar um jogo de tabuleiro abordando as classes gramaticais trabalhadas no 6º ano. Abordaram Substantivos, Adjetivos, Preposições, Pronomes, Conjunções, Artigos e Advérbios.

Segundo a professora Flávia Tavares, os estudantes também aproveitaram para fazer perguntas sobre o uso da anomatopeia (figura de linguagem que reproduz um som com um fonema ou palavra), ilustrações usadas em histórias em quadrinhos, paródias, regras ortográficas e soletrando.

Eles criaram o tabuleiro, os marcadores representando cada jogador, escreveram as cartas de perguntas e respostas com os conteúdos das classes gramaticais e estabeleceram as regras do jogo. Após essa construção, as equipes iniciaram a primeira jogada. Depois, trocaram os jogos para que todos pudessem explorar.

“Foi uma forma de revisar os conteúdos com muita dinâmica. Eles pesquisaram, trocaram ideias, compartilharam o que saibam e atuaram como protagonistas na busca pelo conhecimento. Com autonomia e entusiasmo, construíram os jogos. Isso é aprendizagem ativa, tão valorizada no Colégio Alicerce. Estimulamos a proatividade, movimentamos a sala de aula e favorecemos a vontade de aprender cada vez mais”, ressalta a professora Flávia Tavares.