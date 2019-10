Inglês lúdico na Educação Infantil

No Colégio Alicerce, as aulas de Inglês acontecem de forma lúdica e interativa na Educação Infantil. Temas do cotidiano, músicas e atividades culinárias são estratégias usadas com frequência. As crianças ampliam o vocabulário e desenvolvem o raciocínio, a capacidade de concentração e de memorização.

A turma do Maternal, por exemplo, tem explorado os nomes de diversas frutas, a diversidade de cores, a importância de uma alimentação saudável. Para potencializar esse aprendizado, que despertou tanto interesse, a teacher Fernanda preparou uma aula especial na cozinha experimental. Uma deliciosa salada de frutas foi elaborada, acompanhada de novos diálogos.

“Ensinar o idioma às crianças exige muita criatividade e energia. Nossas aulas são sempre planejadas com muitas ideias, estratégias diferentes e entusiasmo. Cada uma aprende de um jeito diferente e procuramos valorizar e potencializar os talentos individuais”, explica.

Segundo Fernanda, há alunos que possuem facilidade em aprender em contato com a música e o ritmo. Outros captam melhor os estímulos diante de jogos. Mapas, gráficos e mais recursos visuais são incorporados nesse processo e fazem a diferença nos que se identificam com recursos visuais.

“Aprender inglês não pode ser uma tarefa árdua para eles. Oferecemos uma experiência positiva em que as crianças levarão conhecimentos para os próximos períodos, estarão atentas e motivadas”, acrescenta.

A família é sempre incentivada a participar dessa imersão no Inglês com os filhos. Mesmo sem fluência no idioma, é possível incentivar, compartilhar filmes e músicas. Esse ambiente irá favorecer ainda mais as descobertas.