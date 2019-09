História dos Três Porquinhos traz ensinamentos de persistência e bondade

“Era uma vez Três Porquinhos”. Conhece esta história? E os ensinamentos por trás dela? As crianças do Jardim estão participando de um projeto que destaca a Literatura infantil. Conheceram, se encantaram e, agora, podem compartilhar as lições presentes nesse conto clássico.

Essa obra é lida em todo o mundo desde o século XVIII. A história que vem marcando gerações é conhecida: cada porquinho desejava viver em sua própria casa e, portanto, deveriam escolher um bom lugar, longe do lobo mau, onde pudessem estar seguros. Ansiosos para brincar e se divertir, os dois porquinhos mais novos construíram rapidamente suas casas.

Já o terceiro dedicou bastante tempo para fazer uma de tijolos, sólida e resistente. Com a chegada do lobo mau faminto, as casas de palha e madeira foram destruídas rapidamente, mas o porquinho dedicado conseguiu se manter protegido e ainda acolheu seus irmãos.

Assim, de forma lúdica, os alunos do Colégio Alicerce refletiram sobre algumas questões valiosas: “Falamos sobre a importância de persistir, da dedicação, de dar atenção às coisas que aparentemente não são tão interessantes, mas que darão frutos no futuro e tornam nossos dias melhores”, explica a professora Fernanda.

Eles puderam ter um bom exemplo sobre como resolver um conflito sem agir de forma grosseira e mal. A bondade aparece na vida dos porquinhos e é uma qualidade que pode ser cultivada nos dias de hoje. Ela ajuda a manter o bom relacionamento entre todos.

A professora envolveu a turma ainda em uma atividade artística usando formas geométricas. Com criatividade, as crianças construíram uma linda casa com diversos tipos de materiais e cores, tornando o aprendizado ainda mais significativo.