Gostar de aprender faz a diferença

Ex-aluna relata aprendizado no tempo de escola

Para a equipe do Colégio Alicerce, além de ver o sucesso e a realização de seus alunos, é muito gratificante ver e ouvir que valores importantes foram guardados e fazem sentido pós-escola. A ex-aluna Mayara Carolina relata seu gosto e amor por aprender.

Aprender a gostar de estudar é uma das premissas da escola e fez para ela. “Sempre gostei muito de estudar, e o Colégio Alicerce me ajudou a nunca parar de buscar o conhecimento”, conta.

Ela estudou do 4º ano até a 3ª série do Ensino Médio. Segundo ela, período marcado por muitos aprendizados, professores presentes e muitos amigos. Para a universidade e a vida, muitos valores foram guardados e continuam presentes.

“Para a minha vida acadêmica, levei a determinação de terminar aquilo que comecei no colégio, sempre correndo atrás de um objetivo. E para a minha vida profissional, fico com o que aprendi com os professores: sempre buscar o meu sonho, com todo o aprendizado e a base de estudo que tive”.

Mayara se forma, em Julho deste ano, em Publicidade e Propaganda, no SENAC. Atualmente é estagiária de conteúdo na empresa Beleza na Web. “Pretendo crescer lá, onde vejo grande perspectiva de futuro. E também gostaria de fazer um intercâmbio, porque minha profissão exige muito o idioma”, ressalta.