Formação integral é fundamental para estimular protagonismo e autonomia

O Colégio Alicerce acredita na importância da formação integral do aluno. Isso significa ir muito além do conteúdo tradicional. É contemplar e desenvolver também aspectos emocionais, físicos, cognitivos, mentais e sociais nas crianças e nos jovens.

Esse conceito não tem nada a ver com a educação em tempo integral, que é a quantidade de horas que o aluno permanece no ambiente escolar, independentemente se ele usufrui ou não de um projeto pedagógico que prioriza todas as necessidades do estudante.

“A formação integral é o desenvolvimento e o aprimoramento do ser em sua forma mais ampla. O aprendizado é constante e acontece a cada segundo. O conhecimento próprio e de tudo que o cerca permite toda aprendizagem”, explica a diretora Valéria Veiga.

Segundo ela, na Educação Infantil, essa aprendizagem completa acontece de forma lúdica. O brincar, o sentir, o experimentar, se relacionar ampliam o olhar da criança sobre si e o mundo ao seu redor. Ela tem vontade de aprender cada vez mais e vê significado em tudo o que lhe é apresentado.

No Ensino Fundamental e Médio, essa relação com os conhecimentos, as pessoas e o mundo é fortalecida e ampliada. O objetivo é que os jovens conquistem autoconhecimento e autoconfiança, tomem decisões, lidem com os desafios, tragam soluções para problemas e atuem como cidadãos que fazem a diferença na sociedade.

“Esse é o caminho para estimular o protagonismo do aluno e sua autonomia. No processo de desenvolvimento, as inúmeras oportunidades que a escola possibilita para criar, pensar, analisar, refletir, experimentar e reconstruir colocam o aluno ativo na busca pelo conhecimento e potencializa o trabalho em equipe. Juntos, os estudantes apresentam ideias e buscam diferentes caminhos. Isso transforma o jeito de aprender”, ressalta Valéria.