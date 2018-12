Férias: confira dicas para garantir a diversão com simplicidade

Os dias são tão corridos para a maioria das famílias. As férias trazem a reflexão de que é preciso parar um pouco, se desconectar e promover um tempo de qualidade (e não quantidade) com os filhos. Esse é um período ideal para perceber as evoluções deles e curtir mais os dias.

Por isso, é importante não entrar no automático e buscar ter um olhar mais apurado para a criança ou o adolescente. Se as férias do trabalho não acompanharem as escolares, não se culpe: curta os finais de semana com mais tranquilidade e organize a rotina de forma diferente.

“A cada período de férias, os pais conseguem observar a evolução deles. Pode acontecer de alguma brincadeira não ter mais graça, aí entra a criatividade para propor novos desafios. O que deu certo antes, pode não dar nessas. Essa descoberta é uma oportunidade de estreitar o laço familiar”, explica a coordenadora do Colégio Alicerce, Cristiane Fernandes.

Segundo ela, com a folga da rotina puxada, certamente, o que todos querem é aproveitar mais tempo com os pais, avós, tios. “Às vezes, as famílias se preocupam em preparar algo muito elaborado, quando os filhos querem apenas parar para tomar sorvete, fazer um piquenique, brincar com água, soltar pipa, se sujar ou acampar na sala num domingo”, sugere.

Brincar na praça, andar de bicicleta ou patins, jogar bola, cozinhar juntos, cuidar do bichinho de estimação, ajudar nas tarefas da casa e até fazer uma pequena horta também são boas pedidas. Criem momentos diferentes! Simples assim.

#Ficadica

Aproveitem para ler um livro;

Inventem uma história;

Brinquem de carinho ou de boneca;

Desenhem juntos;

Acampem na sala ou na sacada do apartamento, que tal?;

Com adolescentes, se envolva na série que ele vai escolher para assistir.

Divirtam-se e façam tudo com amor!