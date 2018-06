Feira Cultural do Fundamental aborda “Nossas origens”

“Nossas Origens” foi o tema escolhido para a Feira Cultural do Fundamental I do Colégio Alicerce. Os alunos fizeram um mergulho profundo em algumas raízes que sustentam o grande tronco da nação brasileira e estudaram pontos históricos importantes.

“Indígenas, negros, portugueses. Você consegue imaginar o que eles fizeram e como foram importantes para o nosso povo? Tudo isso aprendemos na nossa Feira Cultural. Aprendemos também que hoje eles fazem parte de cada um de nós: alunos, professores, amigos, familiares”, conta a aluna Lais Sugarava Kubagawa, do 5º ano.

Segundo a coordenadora Eunice, o resultado foram lindas apresentações e exposições de diversos trabalhos que encantaram os visitantes e, principalmente, enriqueceram o conhecimento das turmas.

“Aprendi muito sobre a cultura indígena, dos portugueses e africanos que também influenciaram bastante o nosso modo de vida. Adorei participar e me diverti muito”, relata Maria Eduarda Della Rosa Miranda, do 4º ano.

Já o aluno João Victor Oliveira Souza, da mesma turma, conta que aprendeu muitas receitas culinárias típicas e sobre diversidade. “A cor da pele não importa, o importante é o sentimento. Adorei as danças e os aprendizados”, ressalta.

Super-heróis de origem africana (Vixem e Temestade) foram apresentados. Foi o trabalho preferido de Otávio Luiz Doria Pinto, do 5º ano. “Com a nossa Feira Cultural, eu percebi as influências que cada raça exerceu no povo brasileiro”, acrescenta Vitoria Bereoff Nogueira, também do 5º ano.

Para estudantes e para o público, foi um momento marcante com tantas reflexões sobre as “nossas origens”. “O tema foi rico e especial. A feira foi divertida e emocionante”, diz Mariana Sequine Romano, do mesmo ano.