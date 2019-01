Família tem papel fundamental na preparação para o vestibular

O ano está só começando, mas já é hora de pensar em como ajudar os alunos do Ensino Médio e cursinho quando o tema é vestibular. A família tem um papel importante nessa fase de preparação e o encorajamento dentro de casa faz diferença em todo o processo.

O envolvimento dos pais dá um suporte emocional aos adolescentes e isso impacta positivamente em seu desempenho. Por isso, pais e educadores necessitam ser grandes parceiros nessa jornada chamada formação educacional e ingresso na universidade.

Segundo a diretora Valéria Veiga, do Colégio Alicerce, uma das formas de você dizer que confia e concorda com a proposta da escola e ajudar é participar das tarefas de casa do estudante, por exemplo. Estimule e motive o seu filho a fazer o que o professor está propondo. Este é o caminho!

Ao valorizar as pequenas descobertas, vocês também estarão sendo parceiros da escola. Além disso, empatia e disponibilidade são palavras que devem acompanhar a vida familiar em um ano de preparação para o vestibular.

Clima da casa

Por isso, este é um capítulo a parte. Mantenham o clima tranquilo. Mesmo se tiver que cobrar mais dedicação e estudo, evite ameaças. Quanto melhor o clima, mais tranquilo seu filho fará as provas e, claro, aprenderá.