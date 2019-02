Explorar a escola faz parte do aprendizado

Os espaços da escola ajudam no desenvolvimento da aprendizagem do aluno. É onde ele interage, brinca, descobre, se identifica, estabelece afinidades e identifica possibilidades. Por isso, o Colégio Alicerce os envolve em atividades que exploram o ambiente como todo e não só a sala de aula.

A criança, principalmente, é fortemente marcada pelo meio social e faz toda a diferença para ela deixar suas próprias marcas, produzir e construir conhecimentos em diferentes espaços.

Segundo a equipe pedagógica, uma roda de conversa no parque, um estudo na quadra, uma atividade de pintura ou recorte nas mesas da cantina motivam os estudantes. Eles saem da sala interessados na proposta e dispostos a explorar, a partilhar e a aprender.

Muitas vezes, é em momentos assim que os estudantes ouvem algum barulho externo, sentem o cheiro de flores, de alimentos sendo preparados. Sentem a brisa do vento, o calor do sol e ouvem o ruído da chuva. Subir, descer, pular, andar permitem, ainda, que eles percebam e controlem a força, o equilíbrio e as sensações do próprio corpo.

Outro ganho da exploração de “cantinhos” diferentes é a socialização. Enquanto caminham pelo colégio, conversam e são envolvidos na atividade que será apresentada a seguir. Os espaços, assim, oportunizam muitos aprendizados todos os dias. Aqui é assim!