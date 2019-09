Experiências são fundamentais na Educação Infantil

As crianças descobrem o mundo com suas mãos. Olham, pegam, apertam, puxam. Experimentam o tempo todo e é assim que aprendem e se desenvolvem. Por isso, o Colégio Alicerce promove momentos para divertidas explorações na Educação Infantil.

As turminhas do Integral e do Minimaternal, por exemplo, estão ampliando seu conhecimento sobre as cores. As tintas despertam sempre o olhar curioso e a vontade de saber mais. Os alunos sentem o cheiro de longe, observam o azul, o vermelho, o amarelo e o roxo. Colocam o pincel com cuidado e concentração. Momento de testar, criar e imaginar. É tão bom assim.

Para finalizar essa vivência colorida, a professora fez um experimento que pode ser replicado em casa com leite, corante alimentício de diferentes cores, detergente de lavar louças e palito para misturar. Basta colocar o leite no prato, adicionar gotas de corantes e o detergente. As cores vão se misturar e o sucesso é garantido!

“Esse tipo de atividade ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, agilidade, conhecer e reconhecer cores, trabalhar em grupo, entre outras. As crianças ficam orgulhosas com seus feitos e descbertas”, acrescenta a coordenadora Cristiane Fernandes.