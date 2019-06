Estudo do meio é importante na Educação Infantil

Prática e teoria caminham lado a lado no Colégio Alicerce. A turma da Educação Infantil visitou a Estação Natureza nesta semana. O olhar encantado e o sorriso escancarado dos alunos mostram que eles gostam de estar em contato com a natureza e aprendem muito nesse tipo de experiência.

Em uma área de 10 mil metros quadrados, em plena capital paulista, no bairro do Brooklin, as crianças vivenciaram a vida no sítio e tiveram contato com diversos animais. Uma equipe de monitores especializados garantiu um passeio lúdico e informativo, visando despertar a curiosidade delas em aprender.

Segundo a coordenadora Cristiane, as turmas ficaram entusiasmadas para alimentar e acariciar os bichinhos. Os alunos tiveram ainda um tempo livre para brincar e curtir.

“A socialização também é importante e bastante favorecida em uma atividade como essa. Assim, eles vão percebendo o mundo a sua volta de diferentes formas e se preparam para o exercício da cidadania”, ressalta a coordenadora.