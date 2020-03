Estudo do meio: 6º ano explora o bairro da escola

A maioria das pessoas está há bastante tempo em um mesmo bairro e é comum nunca ter reparado em uma loja ou árvore, por exemplo. Andar, observar e até pensar em formas de melhorar o lugar onde vive é um exercício de cidadania.

Para vivenciar essa experiência, compreender a importância do espaço vivido e comparar as modificações da paisagem, os alunos do 6º ano participaram de um estudo do meio no bairro da escola. Durante a atividade, eles colocaram em prática conhecimentos em Geografia.

O processo de migração da população do campo para a cidade provocou muitas transformações no país. Andando pelas ruas, os estudantes observaram que quanto mais urbanizado for o bairro ou a cidade, mais quente será o local. Assim, compreenderam que a urbanização também influencia o clima do lugar.

“A atividade foi muito produtiva. Sair da sala de aula enriquece o aprendizado, pois os alunos conseguem visualizar melhor o conteúdo. Aprender na prática gera mais interesse e provoca engajamento no processo de aprendizagem”, ressalta a professora Denise.