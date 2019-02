Estudo diário no Ensino Fundamental

O Colégio Alicerce acredita que o estudo diário faz toda a diferença no sucesso escolar do aluno, principalmente no Ensino Fundamental e, consequentemente, no Ensino Médio. Por isso a lição de casa tem um papel importante, que merece atenção dos alunos e das famílias.

Segundo a diretora Valéria Veiga, as tarefas para casa precisam ser acompanhadas e supervisionadas pelos pais. “As crianças e os jovens precisam adquirir hábitos de estudo e rotina diária para melhor aproveitamento do trabalho realizado na escola”, diz.

Ao participar, os responsáveis conseguem observar dificuldades e desafios do estudante e, assim, podem auxiliar em casa e ajudar com ações simples, sempre em parceria e comunicação com a escola.

Mas é importante lembrar: ajudar e supervisionar não é fazer pelo aluno. “Ele deve ter responsabilidade para cumprir o que é proposto. A família pode propor combinados para que as tarefas sejam realizadas”, acrescenta.

Como os pais podem colaborar

Segundo a coordenadora Eunice Tenório, devem estabelecer com o filho um horário de estudo diário;

– Sempre que possível, devem acompanhar a realização das atividades propostas e apontar para a escola, via agenda, as dificuldades que a criança encontra na execução das mesmas;

-O Colégio Alicerce utiliza o Sistema de Ensino do Anglo, que prioriza “Aula dada, aula estudada”, ou seja, o estudante precisa se comprometer em rever o que foi dado em sala de aula em casa e, assim, estudar todos os dias;

– Quando a família tem a possibilidade de acompanhar o aluno na realização das tarefas, o processo de ensino – aprendizagem é bastante favorecido.