Estudo de campo no Jardim Botânico enriquece aprendizado

Os alunos do Fundamental I, do Colégio Alicerce, embarcaram em uma aventura ao Jardim Botânico de São Paulo. As crianças conheceram a biologia em diferentes aspetos e sentiram a natureza bem de perto.

Elas identificaram a Mata Atlântica, Vegetação Litorânea, Mata Ciliar e Cerrado. Visitaram o museu herbário, estufas, lagos onde viram lindas ninfeias (flores aquáticas). Observaram a estrutura das orquídeas e outras plantas, fizeram trilhas e ainda ficaram atentas para perceber a presença de macaquinhos que ali habitam.

Durante o passeio, foi possível perceber ainda outras aves nas árvores e pequenos bichinhos nos troncos. Exúvias, musgos e líquens também apareceram. A diversidade impressionou e o estudo de campo enriqueceu o aprendizado sobre as estruturas das plantas e as diferentes espécies presentes na natureza.

Uma aula ao ar livre como essa instiga tantas perguntas e favorece a troca de informações e experiências entre todos. Além disso, é um tempo agradável para socializar, estreitar laços de amizade e fortalecer o vínculo com as professoras.

“O Jardim Botânico é uma excelente opção para aprender sobre vegetação, conservação e biodiversidade. As crianças captaram rapidamente a importância de preservar o meio ambiente e levarão isso para a vida”, conta a coordenadora Eunice.