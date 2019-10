Empreendedorismo no Ensino Fundamental 1

Os alunos do Ensino Fundamental I, do Colégio Alicerce, estão empolgados com o resultado da “Ação Coletiva” deste ano, projeto que coloca em prática conceitos de empreendedorismo e viabiliza a festa do Dia das Crianças na escola. Eles aplicaram o conhecimento em educação financeira trabalhado nas aulas de Ética e Cidadania.

Segundo a coordenadora Eunice Tenório, a proposta foi poupar um pequeno valor semanal, tirado de sua própria economia, e colocar no cofre da sala. Todos participaram com bastante empenho. Mais do que aproveitar a festa, os estudantes são envolvidos no processo e ficam orgulhos quando abrem os cofres e constatam que a economia poderá ser revertida em diversão.

“As crianças aprenderam que, para conquistar um objetivo, é preciso planejar, economizar, priorizar e cuidar do dinheiro. Elas trabalharam em equipe e desenvolveram outras habilidades socioemocionais, como confiança, persistência, paciência e respeito aos colegas. É um projeto que proporciona momentos de cooperação e alegria”, conta Eunice.

O futuro de gerações sustentáveis financeiramente será reflexo das atitudes do presente. Pensar hoje para colher no futuro. “Estamos contribuindo para formar cidadãos bem informados e capazes de ter ideias criativas”, ressalta a coordenadora.