Dia dos pais na escola: tempo de aproximação

No último sábado (11), alunos e familiares estiveram no Colégio Alicerce para a comemoração do Dia dos Pais. Um evento singelo, mas bastante significativo. A programação foi desenvolvida e planejada para que pais ou responsáveis e filhos vivenciassem um tempo juntos longe da correria do dia a dia.

Mensagens sobre a importância da presença levaram todos a uma profunda reflexão. Os pais ganharam carinho e massagens. A professora também gravou o depoimento de cada aluno, uma surpresa emocionante que tornou o momento ainda mais agradável. Ao final, as turmas apresentaram uma música ensaiada para essa ocasião.

A proposta da escola foi proporcionar um momento único a todos. “Criamos uma oportunidade ao toque, ao afeto, ao olhar, ao carinho e ao abraço. Muitos Pais aproveitaram o máximo esse momento. Pais e Filhos juntos são energia pura. Relações de afeto geram energias poderosas. E assim foi o nosso evento”, ressalta a diretora Valéria Veiga.