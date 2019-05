Dia das mães na escola: tempo de afetividade

“Ser mãe é recomeçar a cada dia, é não ter sono e bem cansaço, é falar o necessário. É calar, olhar e entender. Ser mãe é realizar-se com o sucesso dos filhos, é estar presente em todos os momentos, é ser insubstituível. É ser frágil e, ao mesmo tempo, resistente. Ser mãe é uma aventura permanente. É continuar sua jornada sem poder ter contratempos. Ser mãe é ser tudo e simplesmente mãe”.

Com esta abertura, as famílias foram recebidas no Colégio Alicerce para comemorar o Dia das Mães. O evento, realizado no início de maio, foi planejado com muito carinho.

Após as boas vindas, a equipe promoveu uma brincadeira entre mãe/filho de reflexo, desenvolvida pelos professores Ana Carolina e Bruno, de Ed. Física. As crianças aproveitaram esse contato, cantaram e fizeram uma massagem nas mamães. A professora Rose, de Música, acompanhou.

Segundo a coordenadora Cristiane, em seguida, elas foram levadas para uma sala para assistirem a um vídeo com uma linda mensagem que seus filhos gravaram durante as aulas.

“Foi um momento de proximidade, sorrisos, toques e olhares entre as mães, familiares e seus pequenos. A apresentação de músicas e depoimentos em vídeo emocionou”, acrescenta a diretora Valéria.

Os depoimentos estão disponíveis no canal “Colégio Alicerce” no Youtube. Confira! Está imperdível!!!