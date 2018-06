Cuidados bucais devem ser abordados na escola

Já que a prevenção é a forma de diminuir doenças bucais, o Colégio Alicerce promove o encontro das crianças com a dentista Dra Tatiana Ortega, da Odonto Sabará. Quanto mais contato tiverem com esse profissional, melhor.

Ela costuma abordar a importância da boa alimentação, de escovar os dentes três vezes ao dia e fala sobre evitar alimentos cariogênicos (aqueles que se aderem aos dentes favorecendo a fermentação bacteriana, como balas, chicletes, chocolates etc). Também ensina, de forma lúdica, o jeito correto de escovar.

Segundo a dentista, é preciso levar as crianças com frequência ao consultório. “Elas criam empatia e ficam tranquilas. Não terão problemas no futuro”, diz.

Três dicas importantes que os pais podem aplicar em casa

1- Ajude o seu filho a escovar e a usar o fio dental. Faça você a escovação e depois deixe que ele te imite.

2- Dê o exemplo. Estabeleça um horário para escovarem juntos.

3- Quebre o mito do medo

Mais dicas e orientações, acesse www.facebook.com/odontosabaraodontologia.