Coordenação motora: desenvolvendo habilidades

Desenhar, pintar, colar, recortar, criar com massinha e tintas, inventar com argila, fazer dobraduras são situações presentes em uma turma da Educação Infantil. Que as crianças adoram tudo isso não há dúvidas, mas por que essas atividades são tão importantes?

Porque trabalham a coordenação motora fina, que tem a ver com o uso de músculos pequenos, como nas mãos e nos pés. Nessas situações, a criança realiza movimentos mais precisos e desenvolve habilidades que a acompanharão por toda a vida.

O desenho é uma das bases do desenvolvimento da criança, pois irá anteceder a escrita e ser um canal para expressão. Não é à toa que o giz e tantos lápis acompanham os alunos já nos primeiros anos na escola.

Uma simples brincadeira com massinha de modelar ajuda a fortalecer os músculos do dedo. Além disso, apertar, esticar e criar diversos formatos promovem boas experiências sensoriais.

Recortar, por sua vez, tem um papel importante na construção de uma série de habilidades motoras e cognitivas: percepção visual, orientação espacial, consciência corporal, entre outras.

Já as pinturas despertam o mundo das cores, formas e linhas. É uma ferramenta de estimular a comunicação, a criatividade, a sensibilidade e a concentração.

Por tudo isso, no Colégio Alicerce, a Educação Infantil é repleta de atividades como essas e muitas outras.