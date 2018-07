Confira brincadeiras sensoriais para fazer em casa nas férias

Você sabia que o cérebro é capaz de recuperar imagens e sensações a partir de um estímulo dos sentidos? Por isso, é tão importante promover atividades sensoriais na infância. Aproveite as férias e faça algumas brincadeiras para explorar os cinco sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato.

Pode parecer comum para os adultos, mas sons, cheiros, gostos, toques são novidades para as crianças. Elas vão aprendendo a sentir, a ver, a ouvir o que está em sua volta. O estímulo ajuda no desenvolvimento cognitivo, linguístico, social e emocional dos pequenos. A boa notícia é que é fácil criar oportunidades para esse aprendizado no dia a dia.

Visão

Você pode trabalhar com cores de diversas formas, como mostrando um inseto no jardim, as folhas balançando e os passarinhos procurando alimento. No livro ou na vida, explore as imagens.

Olfato

Cheiro de comida, de banho, de chuva, de vento. Há muito cheiro no cotidiano, basta prestar atenção e despertar essa percepção na criança. Creme de barbear tem cheiro? Que tal comprar um shampoo novo e sentir o aroma?

Paladar

Ofereça alimentos com texturas diferentes, arrisque o “azedo” mesmo se a criança prefira doce. Mostre o que é amargo. Use temperos, fale sobre eles.

Audição

A música melhora a sensibilidade, a capacidade de concentração e a memória, trazendo benefícios diversos. Não pode faltar. Leve o seu filho a uma atividade musical nas férias. Além disso, durante as leituras em casa, use timbres e tons de voz diferentes para a criança prestar atenção e se divertir.

Tato

Pesquisas comprovam que o toque é essencial para a construção da identidade e para o desenvolvimento afetivo entre pais e filhos. Faça massagem, abrace sempre.

Uma atividade interessante é criar uma caixa com areia, arroz ou outros grãos para a criança sentir e imaginar. Quer mais uma? Coloque gelo de formatos diferentes em um balde com água.

Boas férias!