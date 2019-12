Confira 6 dicas para aproveitar as férias em família

As férias chegaram e é importante lembrar que são um intervalo importante de lazer e descontração no dia a dia das crianças e dos adolescentes. Com criatividade e disposição, você pode encontrar novas alternativas não apenas para tornar as férias divertidas, mas para ter um tempo de qualidade com seu filho e mudar padrões de comportamento.

Quem disse que precisa gastar muito para proporcionar férias incríveis? Aposte em atividades econômicas, simples de realizar e muito divertidas. Muitas vezes, podem ser feitas em casa mesmo. Se não tiver férias no trabalho, a dica é organizar momentos especiais nos finais de semana.

Confira algumas ideias para aproveitar esse período:

1. Parques: são boas opções para andar de bicicleta, patins, skate ou simplesmente caminhar.

2. Passeio ciclísticos com a família: aproveite para ensinar regras de trânsito.

3. Cinema com amigos.

4. Visite espaços públicos, como Museus: os acervos podem surpreender.

5. Culinária: escolha uma receita de família.

6. Noite da pizza: as crianças vão adorar abrir a massa e a rechear.