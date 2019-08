Confira 5 dicas para ajudar as famílias na volta às aulas

Com saudades, expectativas e muitas histórias para contar, os alunos do Colégio Alicerce voltaram para a escola em agosto. O segundo semestre começa agora e toda equipe está empenhada para promover muitas experiências e leva-los na busca por novos conhecimentos.

Neste próximo período, alguns eventos importantes vão movimentar o ambiente. A Educação Infantil vai preparar o tradicional Circuito Cultural. Já o Fundamental I continuará com o projeto de Educação Financeira que resultará na tradicional e tão esperada festa do Dia das Crianças. O Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, por sua vez, vão realizar a Feira do Empreendedor, entre outras ações.

Os encontros reforçam sempre a importância do respeito ao próximo, da cidadania, estimulam a autonomia, a liderança e a comunicação. Os estudantes descobrem potencialidades e trabalham em grupo.

Segundo a diretora Valéria Veiga, as famílias são parte essencial neste início de semestre e podem colaborar para o aprendizado dos filhos.

5 dicas para ajudar as famílias na volta às aulas:

1- Para retomar a rotina escolar, é necessário adaptar a rotina em casa. Fiquem atentos aos horários de dormir para o estudante acordar disposto e descansado no dia seguinte;

2- Confiram a programação do mês acompanhando o site da escola ou a agenda do estudante para relembrar os possíveis compromissos já definidos com professores;

3- Retomem as leituras e estudos;

4- A rotina de estudos em casa é de extrema importância, portanto deve ser iniciada já na primeira semana de retorno ao colégio. O estudo diário faz toda diferença;

5- Participem dos encontros e dos eventos, aproximem-se da coordenação pedagógica. São caminhos para auxiliar o aluno e evitar frustrações no final do ano.

Bom segundo semestre e contem com a nossa equipe!