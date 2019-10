Competições de Matemática estimulam o interesse por Ciências e Tecnologias

Neste ano, quase 20 mil estudantes participaram da 1ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas + Privadas (OBMEP). Dez alunos do Colégio Alicerce foram classificados para a segunda fase. Esta prova foi composta por seis questões discursivas, que trouxeram desafios em cálculo e raciocínio.

A Olimpíada é organizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA – e tem por objetivo estimular o estudo da Matemática e revelar talentos na área.

Para o colégio, a participação dos estudantes é motivo de comemoração. Mais importante do que a busca pelas medalhas, que eles almejam, é essa oportunidade de ampliarem o conhecimento, encararem o desafio com dedicação e entusiasmo.

Competições, como essa de Matemática, estimulam o interesse por Ciências e Tecnologias. É sempre um momento para o aluno aprofundar as habilidades em uma disciplina que tem bastante interesse.

#Ficadica

A OBMEP lançou o Portal da Matemática com aplicativos e videoaulas que cobrem todo o currículo da disciplina, do sexto ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio. Vale a pena conferir: http://matematica.obmep.org.br.