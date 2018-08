Colégio Alicerce promove ação para o descarte correto de pilhas

Com a participação dos alunos, familiares e colaboradores, o Colégio Alicerce arrecadou em torno de 500 unidades de pilhas, baterias, baterias de celular e de laptops. O descarte correto desses materiais foi feito em uma loja da Leroy Merlin nesta semana.

A questão é um cuidado fundamental que todos devem ter nos dias de hoje. Isso porque na composição desses itens são encontrados metais pesados, como cádmio, chumbo e mercúrio, que são extremamente perigosos à saúde humana.

Quando são descartados em lixo comum, podem amassar ou estourar e, assim, vazam o líquido tóxico de seus interiores, que contaminam o solo e os lençóis freáticos prejudicando a agricultura e a hidrografia.

Segundo a equipe pedagógica, a ideia da ação foi conscientizar a todos quanto ao impacto ambiental desses produtos e também quanto à importância da forma correta de seu descarte. Cuidar do meio ambiente e pensar no futuro do planeta faz parte dos aprendizados diários.