Bullying: diálogo é fundamental dentro da escola

O termo inglês bullying engloba todo tipo de agressão ou intimidação com o intuito de humilhar uma pessoa. Ele assume muitas formas – verbal, física, relacional e pela internet. O assunto esteve em pauta no 6º Ano recentemente.

Durante o último bimestre, os alunos leram e discutiram “La Chica Del Mar de Plata”, livro que relata a aventura de alguns jovens que viajam para Barcelona e conhecem uma jovem misteriosa. A história traz acontecimentos que são bastante comuns nessa faixa etária e foi o ponto de partida para uma conversa com a psicóloga Linderleia Soares.

É preciso diferenciar as brincadeiras de mau gosto do bullying. As duas são negativas. Mas, enquanto uma é ocasional e pode, às vezes, constranger, a outra é constante. Gentileza e respeito são fundamentais tanto no mundo real quanto no virtual.

A melhor maneira de diminuir os riscos de bullying é acompanhar os jovens e as crianças de perto, algo que o Colégio Alicerce faz constantemente. Segundo a equipe pedagógica, o diálogo é fundamental e possibilita um espaço de convivência que prioriza o respeito mútuo acima de tudo, a gentileza, a solidariedade e a compaixão.