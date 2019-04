Bate-papo sobre trânsito é importante para as crianças

Ensinar as crianças desde cedo sobre as regras de trânsito é um ato de cidadania e segurança. É por isso que o Colégio Alicerce inclui o tema em sua programação.

A turma do jardim participou de uma roda de conversa e assistiu a vídeos que abordaram a importância do uso do cinto de segurança e mostraram o que acontece quando ele é deixado de ser usado em casa de acidente.

Por meio de brincadeiras e músicas, as crianças vivenciaram o que acontece com o corpo sem o uso do cinto. Depois simularam com e perceberam que o corpo fica em segurança e é muito melhor.

Segundo a professora Girlaine, a educação no trânsito sendo abordada na escola faz o aluno crescer com consciência, gerando uma mudança de comportamento e prevenindo acidentes mais tarde.