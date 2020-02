Aulas lúdicas potencializam habilidades na educação infantil

A proposta pedagógica do Colégio Alicerce está muito alinhada com as novas diretrizes de aprendizagem determinadas pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Em uma sociedade cada vez mais dinâmica e desafiadora, inovação e criatividade devem ser constantes em sala de aula.

Valorizar a individualidade e estimular a imaginação, as descobertas e o protagonismo diariamente transformam o jeito de ensinar e aprender. Na educação infantil, aulas lúdicas estão potencializando habilidades essenciais, como explorar, brincar, conviver e participar.

Um exemplo disso é o projeto Caixa Misteriosa na turma do Jardim. Dentro de uma caixa, a professora colocou alguns objetos. Sentados em roda, de imediato, os alunos ficaram bastante curiosos para saber o que havia dentro. A proposta foi que eles criassem histórias com cada item retirado gradativamente.

O resultado? Uma canetinha virou um super herói, fitas coloridas se transformaram em larva perigosa, bolinha apareceu como um monstro em busca de poderes e um pote se tornou esconderijo secreto da canetinha herói. “A história foi desenvolvida com a turma movimentando os objetos e cada criança, na sua vez, continuava a contação”, explica a professora Gislaine.

Segundo ela, a atividade desenvolveu a oralidade, a desinibição para falar em público e a experiência com traços, sons, cores, formas e muita imaginação. “A Caixa Misteriosa é um excelente meio para promover a participação das crianças na criação de histórias e estimular a linguagem oral”, acrescenta a professora.